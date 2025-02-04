Назначен новый руководитель пензенского планетария

04.02.2025 | 10:48

Руководителем пензенского планетария назначена Екатерина Михайлова. Ее представили коллективу в новой должности в понедельник, 3 февраля.

Екатерина Михайлова работает в планетарии с момента его открытия после реставрации - она была заместителем директора.

Предыдущий руководитель учреждения Сергей Никишин в январе был назначен директором Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Новый планетарий открыли 2 сентября 2023 года. До 3 января 2024-го он работал в тестовом режиме.

В апреле там появился телескоп. Изначально его покупка не предполагалась, однако впоследствии было решено приобрести оборудование, чтобы пензенцы могли вживую наблюдать за звездным небом.