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Культура

Назначен новый руководитель пензенского планетария

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Руководителем пензенского планетария назначена Екатерина Михайлова. Ее представили коллективу в новой должности в понедельник, 3 февраля.

Назначен новый руководитель пензенского планетария

Екатерина Михайлова работает в планетарии с момента его открытия после реставрации - она была заместителем директора.

Предыдущий руководитель учреждения Сергей Никишин в январе был назначен директором Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Новый планетарий открыли 2 сентября 2023 года. До 3 января 2024-го он работал в тестовом режиме.

В апреле там появился телескоп. Изначально его покупка не предполагалась, однако впоследствии было решено приобрести оборудование, чтобы пензенцы могли вживую наблюдать за звездным небом.

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Источник — фото 2 - областного минкульта
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