У пензенцев есть шанс увидеть Бобровую Луну

15.11.2024 | 21:11

В ночь на субботу, 16 ноября, у пензенцев есть шанс увидеть в небе необычное явление - Бобровую Луну. С 00:29 естественный спутник Земли станет больше и ярче.

По словам специалистов пензенского планетария, Луна в этот момент будет располагаться в созвездии Овна. Рядом с ней жители области смогут заметить звездное скопление Плеяды.

Казаться полной Луна будет всю ночь.

В следующий раз подобное явление наступит только в 2026 году.

«Бобровая Луна (Бобровое полнолуние) - одно из названий для полнолуния в ноябре. Традиция придумывать имена для полной Луны пришла от индейских племен: они подмечали особенности определенного месяца и отражали их в названиях полнолуний.

В ноябре бобры активно готовятся к холодам: строят плотины и запасают еду в своих хатках. Может быть, поэтому коренные американцы, наблюдая за этими трудолюбивыми животными, назвали полнолуние в их честь. Другая возможная причина заключается в том, что в этот месяц охотники традиционно ставят капканы на бобра, чтобы добыть мех», - объяснили эксперты.