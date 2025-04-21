Пензенцы увидят первый весенний звездный дождь

На вторник, 22 апреля, придется пик метеорного потока Лириды. Первый весенний звездный дождь невооруженным глазом можно будет увидеть из любой точки планеты. Главное условие - безоблачное небо.
Метеорный поток Лириды получил такое название потому, что его метеоры кажутся вылетающими из созвездия Лиры. Этот звездный дождь люди наблюдают уже более 2 500 лет. Иногда поток был очень интенсивным, иногда - менее мощным.
В апреле 2025 года ожидается до 18 метеоров в час, сообщается на сайте Московского планетария.
Чтобы понаблюдать за звездным дождем, нужно выбрать место подальше от городских огней и смотреть на область созвездия Лиры. Специалисты отметили, что лучше всего метеоры будут видны во второй половине ночи, под утро.
Метеоры Лирид белые и достаточно быстрые. Они движутся со средней скоростью 49 км/с, не имеют заметных хвостов, но отличаются яркими вспышками.
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