У пензенцев есть шанс увидеть метеорный поток Геминиды

08.12.2024 | 11:24

Ежегодно в середине декабря одним из самых ярких астрономических событий становится метеорный поток Геминиды. В 2024-м его пик придется в ночь с 13-го на 14-е число, рассказали специалисты пензенского планетария.

Если позволит погода, наблюдать за явлением можно будет из любой точки земного шара, но при ярком свете луны полностью поток (до 150 метеоров в час) увидеть не удастся.

«Однако Геминиды известны своими яркими метеорами, так что, вероятно, вы все равно сможете поймать несколько «падающих звезд», - обнадежили в планетарии.

Пик активности начнется около 2:00.

Специального оборудования не потребуется, главное - найти место вдали от огней города и дать глазам привыкнуть к темноте.