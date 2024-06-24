«Они быстро загнутся»: в Госдуме придумали способ борьбы с магами

24.06.2024 | 12:35

В июле в Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов. Автор, зампредседателя комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов, указал, что их деятельность является мошеннической и вредит психическому и физическому здоровью россиян.

Кроме того, маги и колдуны не способствуют сохранению и развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к чему призывает указ Президента РФ.

1 июля документ рассмотрят на заседании рабочей группы. Автор предлагает штрафовать рекламодателей объявлений об оккультно-магических услугах, пишет «Парламентская газета». Должностные лица должны будут заплатить от 4 000 до 20 000 рублей, юридические - от 100 000 до 500 000 рублей.

«Коллега правильно мыслит, если запретить рекламу, тогда у экстрасенсов, астрологов и магов существенно сократится клиентская база. А не будет рекламы, они все быстро загнутся», - прокомментировал инициативу депутат Госдумы Виталий Милонов.

Кстати, в конце 2023 года комиссия при президиуме Российской академии наук опубликовала меморандум «О лженаучности астрологии». Сообщалось, что объективные научные проверки не подтверждают астрологические предсказания.

Данные социологических опросов свидетельствуют, что оккультными услугами пользуются от 20 до 60% россиян. Не являются исключением и жители Пензенской области.

Так, в 2022 году 47-летняя пензячка захотела решить личные проблемы и обратилась в экстрасенсу в социальной сети. Она написала, что ее тревожит, а потом в течение 3 месяцев переводила деньги за якобы оказанные услуги - более 1,1 млн рублей.

В 2023-м 69-летняя пенсионерка из Нижнеломовского района увидела в телепрограмме бегущую строку с предложением услуг целителя, способного излечивать на расстоянии. Пожилая женщина позвонила по указанному номеру, пожаловалась на больные ноги и получила заверение, что их можно вылечить дистанционно. Следуя инструкции собеседницы, пенсионерка перечислила ей 29 000 рублей.

В том же 2023-м 62-летняя пензячка познакомилась в интернете с 31-летней «целительницей» из города Балахны Нижегородской области. За «снятие порчи» она сначала перечислила 558 564 рубля, затем для оплаты сеансов оформила два потребительских кредита на 200 000 рублей, а после этого продала свою однокомнатную квартиру.