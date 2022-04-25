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Криминал

«Экстрасенс» из интернета не помог, а прибавил пензячке проблем

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Решить личные проблемы захотела 47-летняя жительница Пензы, но обрела новые - из-за того, что за помощью в устранении трудностей горожанка обратилась в экстрасенсу в одной из социальных сетей. Письменно она поделилась тем, что тревожит, а потом в течение трех месяцев переводила определенные суммы за якобы оказанные услуги.

«После того как злоумышленница перестала выходить на связь, заявительница поняла, что ее обманули. В итоге жительница Пензы перевела мошеннице более 1 миллиона 100 тысяч рублей», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Дьячкова.

Лжеэкстрасенса пензенские полицейские нашли и задержали, им оказалась жительница Ростова-на-Дону 1978 года рождения. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«Часть похищенных денежных средств в сумме 150 тысяч рублей были возвращены потерпевшей. В настоящее время в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - пояснила Яна Дьячкова.

Женщина вину свою признала, в содеянном раскаялась. Но ее дальнейшую судьбу решит суд. За мошенничество подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге жительница Пензы перевела мошеннице более 1 миллиона 100 тысяч рублей»[/qu

С деньгами нужно расставаться легко без стонов

Имя: Гость
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