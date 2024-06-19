В Пензе перевозчика с маршрута № 418 оштрафовали на 100 000 рублей

19.06.2024 | 10:45

Железнодорожный районный суд г. Пензы наказал ООО «ЭЛИТ», которое занимается пассажирскими перевозками по маршруту № 418, за грубое нарушение лицензионных условий.

Дело было рассмотрено по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Вечером 22 апреля инспекторы на Привокзальной площади проверили принадлежащий

ООО «ЭЛИТ» автобус «Луидор-225001». Он доставлял пассажиров по маршруту Пенза (Пенза-I) - с. М. Валяевка - с. Богословка.

Выяснилось, что транспортное средство не оснащено аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Перевозчик выпустил его на линию без проведения предрейсового контроля технического состояния.

ООО «ЭЛИТ» признали виновным в грубом нарушении лицензионных условий. Суд учел, что выплата штрафа повлечет ограничение имущественных прав и интересов юридического лица и не позволит ему направлять деньги на необходимые, в том числе социальные нужды, поэтому наложил на перевозчика взыскание в размере менее минимального - 100 000 рублей.