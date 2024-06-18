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Общество

В Госдуме хотят отменить пределы самообороны при защите жилища

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В Госдуму внесен законопроект, разрешающий защищать свой дом и близких любыми средствами. Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

В пояснительной записке говорится, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным. Однако оно нарушается по самым разным мотивам: из хулиганских побуждений, с целью кражи или грабежа, похищения человека, изнасилования, вплоть до убийства.

Законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оперативно оценить степень опасности, намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. Иначе его действия могут быть признаны превышением необходимой обороны, и он пойдет под суд. В итоге злоумышленник находится в более выгодном положении.

«Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство России принцип «мой дом - моя крепость», который сейчас такого закрепления не имеет... Гражданин, который защищает себя на территории своего жилища при явной или потенциальной угрозе, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых», - говорится в документе.

Предполагается, что изменения внесут в статью «Необходимая оборона» Уголовного кодекса РФ. Они выглядят следующим образом: «Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище».

Под жилищем понимается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания.

В пакете документов имеется отзыв правительства. В нем говорится, что законопроект нуждается в существенной доработке.

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Источник — фото pixabay.com
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