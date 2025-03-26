Наследников бойцов СВО хотят освободить от судебной процедуры

26.03.2025 | 08:11

Во вторник, 25 марта, Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому наследники погибших участников СВО смогут вступать в наследство по истечении полугода со дня смерти бойца без обращения в суд.

По действующему закону, наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня смерти обладателя имущества. После истечения этого срока нужно обращаться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас нередки случаи, когда извещение о смерти участника специальной военной операции приходит гораздо позднее того дня, когда случилась трагедия. Из-за этого наследники вынуждены тратить время и материальные ресурсы на судебные процедуры.

Депутаты предлагают дать родным и близким погибших бойцов СВО право вступать в наследство без обращения в суд. Для этого им будет необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после получения свидетельства о смерти.

«Предложенные нормы будут способствовать упрощению и ускорению оформления наследственных прав родственников погибших участников специальной военной операции, а также позволят снизить нагрузку на судебные органы», - цитирует «Парламентская газета» депутата Тамару Фролову.