За несообщение о подготовке диверсии будет грозить срок

02.04.2025 | 14:22

В среду, 2 апреля, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки к Уголовному кодексу РФ, которыми предлагается установить ответственность за несообщение о подготовке диверсии.

Таким образом хотят дополнительно обезопасить объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры страны.

В статью 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) добавят норму, по которой станет преступлением несообщение о лице (лицах), по достоверным сведениям готовящих, совершающих или совершивших преступление диверсионной направленности.

«В условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны. Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений», - пояснил один из авторов инициативы - председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Статья 205.6 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на тот же срок.