Время сдачи ЕГЭ по некоторым предметам предложили увеличить

07.03.2025 | 07:49

Время сдачи единого государственного экзамена по ряду предметов следует увеличить до 4,5-5 часов. Как сообщает «Парламентская газета», с таким предложением в четверг, 6 марта, обратились в Рособрнадзор вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замглавы комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

Они напомнили, что сейчас на сдачу ЕГЭ в зависимости от предмета отводится от 180 до 235 минут. Сначала выпускники решают более простые задания и перепроверяют каждое из них, чтобы исключить ошибки по невнимательности. Затем наступает черед сложных задач, на решение которых может уходить до 40 минут. Кроме того, необходимо правильно и аккуратно оформить решение в бланке, что тоже требует времени.

«В результате даже у самых подготовленных выпускников зачастую не остается достаточного количества времени для завершения всех заданий и их проверки», - пояснили авторы инициативы.

Парламентарии предложили изменить регламент проведения ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и другим предметам, требующим сложных расчетов, продлив время выполнения заданий до 4,5-5 часов.

По мнению депутатов, такая мера позволит выпускникам продемонстрировать свои знания без стресса из-за нехватки времени и будет способствовать росту числа учеников, набравших высокие баллы.