Россияне смогут оформлять самозапреты на выдачу сим-карт

02.05.2025 | 12:33

С 1 сентября 2025 года россиянам разрешат оформить самозапрет на выдачу сим-карт. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, запретить заключение договоров от своего имени можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ. Цель меры - защитить граждан от мошенников.

Кроме того, с 1 апреля в России действуют ограничения на выпуск сим-карт на 1 человека - номеров должно быть не более 20. Информация о количестве уже оформленных находится в разделе «Сим-карты» на портале госуслуг.

«Там же можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним», - подчеркнул Вячеслав Володин.

С 1 марта гражданам дали право ставить самозапрет на кредиты. В Центробанке РФ пояснили, на какие виды займов ограничение не распространяется.