Жителей Пензенской области ждет еще одна прохладная неделя

На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области продолжат господствовать циклоны, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 22 июня.

«Активное развитие конвекции (вертикальных перемещений воздушных масс в атмосфере. - Прим. ред.) приведет к выпадению осадков ливневого характера, временами с грозами, шквалистым ветром и градом», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Воздушная масса, поступающая из северных широт, удержит температурный режим ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

Днем воздух будет прогреваться до +18...+25.

По ночам термометры станут показывать от +8 до +15 градусов.