В Заводском районе Пензы отключат горячую воду

В Пензе запланирован очередной этап гидравлических испытаний. Со вторника, 23 июня, ресурсники будут проводить опрессовку трубопроводов в Заводском районе.

До 6 июля там отключат горячую воду.

Без ГВС останутся жилые дома, расположенные по следующим адресам:

- ул. Ленина, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

- ул. Шмидта, 2, 3, 3 к. 1, 7, 17, 19а, 24, 24 к. 1;

- ул. Заводская, 11, 13, 15;

- ул. Комсомольская, 24, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 34 к. 4;

- ул. Леонова, 10, 18, 20.

Также отключение попадают социальные объекты:

- детский сад № 8 (ул. ИТР, 1а);

- уголовно-исполнительная инспекция УФСИН РФ по Пензенской области (ул. Ленина, 18);

- спортивный центр «Юность» (ул. Гагарина, 6);

- центр государственных услуг «Мои документы» (ул. Шмидта, 4).

Ранее сообщалось, что в центральной части Пензы ГВС отключили с 16 по 28 июня, в Терновке - с 15 по 29 июня, в Арбекове - с 17 по 29 июня.