Губернатор: Запаса топлива в регионе достаточно

Обеспечение АЗС в Пензенской области стало предметом обсуждения на совещании оперативного штаба с участием представителей экономического блока регионального правительства, прокуратуры и УФАС.

«Запаса топлива в нашем регионе достаточно. Перебои возникли у отдельных АЗС, которые временно столкнулись с логистическими проблемами в доставке до них нефтепродуктов. Эта проблема уже решается. Оперативный штаб держит текущую ситуацию в Пензенской области на контроле», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Он поставил задачу региональному минпрому совместно с главами муниципалитетов контролировать наличие топлива на АЗС дважды в сутки и быть на связи с поставщиками, чтобы как можно быстрее решать все вопросы.

Областная прокуратура и управление Федеральной антимонопольной службы проведут дополнительные проверки цен на топливо.

«Для сохранения стабильной ситуации важно не создавать искусственного дефицита нефтепродуктов. Призываю к разумному потребительскому поведению», - заключил Олег Мельниченко.