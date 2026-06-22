В Пензе на 5 автобусных маршрутах нашли нарушения

В понедельник, 22 июня, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу общественного транспорта в утренний час пик. Мониторинг провели на остановке «Ул. Комарово».

Как оказалось, водители автобусов № 54, 66, 70, 82с, 130 открывают не все двери во время посадки пассажиров.

Перевозчикам - ООО «Транспорт Пензы» и АТП «Меркурий» - направлены требования об уплате штрафов.

5 июня во время рейда выяснилось, что автобусы № 66 и 93 проезжают мимо остановок («Дом быта» и «Ул. Мира» соответственно).

4-го числа вскрылись нарушения на маршруте № 88т - антисанитария в салонах и несоблюдение графика движения.

Во всех случаях перевозчикам также направили требования об уплате штрафов.