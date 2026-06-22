На дорогах Пензы установили новые камеры

В Пензе появились 3 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

Их установили на улицах Аустрина, 143е (АЗС «Роснефть»); Ленина, 16а (бар «Мел»); Центральной, 1 (ТРЦ «Ритейл»).

Все 3 камеры фиксируют превышение скоростного режима.

Их установили в местах, где чаще всего происходят крупные аварии с тяжелыми последствиями, пояснили в ГБУ «Безопасный регион».

Ранее камеры появились на улице Окружной, 117; проспекте Победы, 8, и 650-м километре трассы М-5 (участок между Восточным кладбищем и Чемодановкой) в Пензе и ул. Ленина, 47, в Заречном.