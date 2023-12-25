Проездные в Пензе могут ввести уже в 2024 году

25.12.2023 | 13:07

В 2024 году в Пензе внедрят автоматизированную систему оплаты проезда через единого регионального оператора. О том, что такое решение принято, сообщил на заседании в правительстве в понедельник, 25 декабря, губернатор Олег Мельниченко.

Он уточнил, что это позволит оплачивать проезд безналичным способом.

«Кроме того, появится возможность, как я уже думаю, ввести проездные билеты разного уровня и типа. Соответственно, это позволит компенсировать расходы жителей на оплату проезда в общественном транспорте», - заявил Олег Мельниченко.

13 декабря министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин, говоря о перспективе введения проездных, утверждал, что есть технические и юридические вопросы. «Перевозчики у нас разные, как распределить между ними деньги? Человек проезжает на транспорте одного перевозчика 10 километров, другого - 1 километр. И кому какая часть должна достаться, очень трудно определить», - поделился он.

Однако уже в будущем году проездные могут быть введены для пассажиров троллейбусов, отметил министр. «Единственное, что могу сказать: как только у нас появятся все троллейбусы, мы постараемся ввести проездные или абонементы в троллейбусах», - пообещал он.