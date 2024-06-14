В Пензе появится маршрут, соединяющий всего 4 остановки

14.06.2024 | 15:14

Маршрут № 10 в Пензе, пролегающий от Ново-Западного кладбища до улицы Перспективной, вскоре изменится: его конечной остановкой станет «Рембыттехника». На портале госзакупок объявлен электронный аукцион для определения поставщика, который будет выполнять перевозки по нему по регулируемому тарифу.

Предполагается, что обслуживать маршрут будет 1 машина. От улицы Карпинского (Ново-Западное кладбище) она поедет через остановки «По требованию» (улица Громова) – «Ул. 8 Марта» - «Рембыттехника», обратно - в том же направлении.

Маршрутка должна ездить раз в полчаса.

Итоги аукциона подведут 26 июня, начальная (максимальная) цена госконтракта - 350 001 рубль 80 копеек, указано на портале госзакупок.

Также проводятся аукционы для определения перевозчиков на маршрутах № 2а (он будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной), № 26 (он соединит школу № 62 (корпус на улице Пермской) и улицу Кижеватова) и № 80 (он поедет от вокзала до «Ул. Чкалова» через Пензу-III).