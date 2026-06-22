В Пензе закроют проезд в районе кондитерской фабрики

В понедельник, 22 июня, с 14:00 проезд в районе кондитерской фабрики в Пензе временно закроют из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

«По причине сбоя в подаче электроэнергии произошел гидроудар, вследствие чего случилась утечка на сети водоотведения», - пояснили в компании.

Движение транспорта перекроют на отрезке в районе домов № 112а (кондфабрика) и № 116 на улице Калинина.

Бригада работает на напорном коллекторе диаметром 500 мм. Водителям придется быть предельно внимательными и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили ресурсники.