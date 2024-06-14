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Общество

Маршрутка № 6 будет ездить из Междуречья до Терновского моста

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Маршрут № 6, который сейчас соединяет Междуречье и район кардиоцентра, в ближайшее время ждут изменения. Он будет ездить из Междуречья до Терновского моста.

На портале госзакупок объявлен электронный аукцион для определения поставщика, который будет выполнять перевозки по обновленному направлению по регулируемому тарифу.

Маршрутка № 6 будет ездить из Междуречья до Терновского моста

Максимальное количество транспортных средств на маршруте - 2, указано в документах на госзакупках. Итоги аукциона подведут 21 июня, начальная (максимальная) цена госконтракта - 725 003 рубля 83 копейки.

Когда в декабре пензенцам впервые представили проект транспортной реформы, министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин говорил о грядущем изменении схемы маршрута № 6. Но тогда речь шла о том, что из Междуречья он направится на улицу Перспективную.

Также сейчас проводятся аукционы для определения перевозчиков на маршрутах № 2а (будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной), № 10 (поедет от Ново-Западного кладбища до остановки «Рембыттехника»), № 26 (соединит школу № 62 (корпус на улице Пермской) и улицу Кижеватова) и № 80 (он направится от вокзала до «Ул. Чкалова» через Пензу-III).

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Источник — фото 2 - с портала госзакупок
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