Губернатор рассказал, куда могут полететь международные рейсы

Общество

Губернатор рассказал, куда могут полететь международные рейсы
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Губернатор Олег Мельниченко рассказал, куда могут полететь первые международные рейсы из Пензы. 19 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении категории аэропорта в Терновке до международного.

«Когда выйдем на окончательное проектное решение по зданию нового аэропорта, предусмотрим таможенный и пограничный терминалы для контроля при пересечении границы Российской Федерации», - отметил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, первым международным направлением будет Минск, затем, скорее всего, Брест (Республика Беларусь).

«Ну а дальше посмотрим места, куда любят летать пензенцы. Самое простое - это, наверное, Турция. Посмотрим по Китаю», - поделился планами глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что считает решение открыть пензенский аэропорт для международных рейсов прорывным, и поблагодарил за его принятие Владимира Путина и Михаила Мишустина.

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