23 июня в Пензенской области возможны гроза и град

Общество

23 июня в Пензенской области возможны гроза и град
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Во вторник, 23 июня, в Пензенской области будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами прогнозируется гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с, при грозе его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +9...+14 градусов. В отдельных районах ожидается кратковременный дождь, возможны гроза и град.

Днем будет +20...+25. В ночь на среду синоптики обещают +10...+15 градусов и снова местами непродолжительный дождь. Также вероятны гроза и град.

В народном календаре 23 июня - Знамения Тимофея. Алое небо на закате в этот день сулит плохую погоду.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

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