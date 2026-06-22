В ЦУРе дали комментарий по поводу дефицита бензина в Пензе

Общество

В ЦУРе дали комментарий по поводу дефицита бензина в Пензе
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Физического дефицита бензина в стране нет - можно говорить лишь о локальной разбалансировке поставок и цен. Такой комментарий дали в пензенском ЦУРе в понедельник, 22 июня.

На АЗС крупных компаний, которые сами добывают и перерабатывают нефть, стоимость топлива ниже. Влияние оказывает и соглашение с кабмином, обязывающее сдерживать запросы в пределах уровня инфляции.

Небольшие компании закупают бензин и солярку по рыночным ценам. В конечную цену они закладывают также расходы на транспортировку от нефтеперерабатывающих заводов, а они зависят от дальности перевозок.

«В данный момент используются все инструменты для замедления роста цен и насыщения рынка топливом. Кстати, стоимость продукта подогревается и ажиотажем вокруг него», - отметили в ЦУРе.

Повышенный спрос действительно способен подогреть цены, потому что автовладельцы стараются запасти топливо в объемах больше, чем нужно. Система распределения испытывает дополнительную нагрузку, из-за чего растет и общая напряженность.

Тем временем в городских чатах Пензы по-прежнему идет обсуждение проблемы, начавшееся несколько дней назад. В частности, горожане не могут найти АИ-95 и АИ-100. Очереди, судя по комментариям, тоже еще есть.

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