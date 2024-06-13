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Общество

Алексей Костин рассказал, что нужно для зарыбления прудов в Заречном

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В четверг, 13 июня, и. о. главы Заречного Алексей Костин впервые в прямом эфире ответил на вопросы горожан. И первой темой, которую он осветил, стало приведение в порядок городских прудов.

Он рассказал, что сейчас идет обследование гидротехнических сооружений, чтобы Заречный попытался войти в федеральную программу очистки водоемов. Если это произойдет, город получит деньги на эти цели. Пока ЗАТО справляется собственными силами.

«Мы вместе с коммунальным блоком сформировали программу по их очистке. Первые мероприятия вы уже видите: в зоне отдыха «Солнечная» частично убран тростник, такая же работа начата в «Лесной». Тот тростник, который не достал экскаватор, будет срезан специальной подводной фрезой», - рассказал Костин.

Он напомнил, что в зоне отдыха «Лесная» запущены артезианские скважины.

«В этом году планируем 7,5 тысячи кубометров чистой воды подкачать в пруд. Постоянная подпитка - одно из краеугольных условий существования водоема», - уточнил Костин.

Также он рассказал, что верхний пруд в зоне отдыха «Солнечная» сильно зарастает из-за листвы, опадающей с расположенных рядом кустов.

«Их мы тоже будем прореживать, чтобы избавить воду от гниющих остатков», - поделился планами спикер.

Он добавил, что зареченцы нередко поднимают тему зарыбления прудов, но задача довольно сложная.

«Мы пригласили эксперта. Нам говорят, что нужно решить вопрос с аэрацией в зимний период, чтобы рыба не задохнулась. Чтобы она хорошо жила, нужно подсаживать хлореллу. Мы сейчас глубоко прорабатываем этот вопрос, чтобы запущенная в пруды рыба не погибла», - заключил Алексей Костин.

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