Синоптики пообещали дождь и грозу лишь в некоторых местах области

08.06.2024 | 15:23

В воскресенье, 9 июня, синоптики не ожидают осадков в большинстве районов Пензенской области. Кратковременные дожди и грозы вероятны лишь местами.

Скорость ветра составит 9-14 м/с. Ночью он будет северо-западным, днем сменит направление на западное.

Ночью температура воздуха не превысит +10...15 градусов. Днем столбик термометра покажет +24...29.

По данным Пензенского гидрометцентра, опасные природные явления не прогнозируются.

В народном календаре 9 июня - Федорин день. В старину считалось, что если на Федору лес шумит без ветра, то скоро пойдет дождь, а обильная роса сулила ясный день. Кроме того, туман на рассвете предвещал обилие грибов и ягод.