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Общество

В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

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В Пензенской области провели антитеррористические учения «Молния-2024». Мероприятие прошло 26 марта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.

По легенде, диверсанты проникли на территорию региона и совершили теракт, использовав беспилотник, начиненный взрывчаткой, а также напали на правоохранителей, которые прибыли их задержать.

В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

«С целью пресечения террористического акта, обезвреживания диверсантов, обеспечения безопасности жителей региона, а также минимизации последствий теракта сотрудниками правоохранительных органов были приняты первоочередные антитеррористические меры», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

Все экстренные службы оперативно привели в боевую готовность, сотрудники быстро прибыли на место «теракта». Во время учений отработали задачи по организации межведомственного взаимодействия, эвакуации жителей ближайших населенных пунктов, оцеплению территории.

В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

Действуя сплоченно, специалисты успешно провели аварийно-спасательные работы и ликвидировали возникший пожар, а правоохранители разыскали и нейтрализовали преступников.

В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

«Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия подразделений региональных ведомств», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото УФСБ по области
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