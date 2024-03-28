В Пензенской области отразили «атаку» на важный промышленный объект

28.03.2024 | 11:39

В Пензенской области провели антитеррористические учения «Молния-2024». Мероприятие прошло 26 марта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.

По легенде, диверсанты проникли на территорию региона и совершили теракт, использовав беспилотник, начиненный взрывчаткой, а также напали на правоохранителей, которые прибыли их задержать.

«С целью пресечения террористического акта, обезвреживания диверсантов, обеспечения безопасности жителей региона, а также минимизации последствий теракта сотрудниками правоохранительных органов были приняты первоочередные антитеррористические меры», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Все экстренные службы оперативно привели в боевую готовность, сотрудники быстро прибыли на место «теракта». Во время учений отработали задачи по организации межведомственного взаимодействия, эвакуации жителей ближайших населенных пунктов, оцеплению территории.

Действуя сплоченно, специалисты успешно провели аварийно-спасательные работы и ликвидировали возникший пожар, а правоохранители разыскали и нейтрализовали преступников.

«Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия подразделений региональных ведомств», - добавили в пресс-службе.