В России увеличат выплаты пострадавшим при ЧС

26.07.2024 | 11:42

В России решили увеличить выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Информация опубликована в телеграм-канале Правительства РФ.

«Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов, вырастет в 1,5 раза», - говорится в сообщении.

Если единовременная материальная помощь составляла 10 000 рублей, то теперь будет 15 000. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата вырастет с 50 000 до 75 000 рублей, а при полной - с 100 000 до 150 000.

Ежегодно суммы будут индексировать.

Кроме того, увеличатся единовременные пособия людям, которые получили травмы во время ЧС или теракта. За легкий вред здоровью выплату поднимут с 200 000 до 300 000 рублей, за средний или тяжкий - с 400 000 до 600 000 рублей.

Родственники погибших вместо 1 000 000 рублей получат 1 500 000.