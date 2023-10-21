Опубликован список дорог в частном секторе Пензы, где пройдет ремонт

21.10.2023 | 13:06

В 2024 году при ремонте дорог в Пензе акцент будет сделан на частный сектор. Уже составлен перечень объектов, которые будут приводить в порядок.

В список вошли:

- 1-й Каменский, 1-й и 2-й Поимские и Аптекарский проезды (Согласие);

- улицы Мутовкина, Берсенева, Боровиковского, Крамского, 2-й проезд Левицкого (Междуречье);

- 1-й проезд Чернышевского, 1-й проезд Свободы, Столярный проезд, 1-й проезд Орджоникидзе, улица Суходольная, 1-й и 3-й Суходольные проезды, 1, 2 и 3-й проезды Кошевого (Нахаловка);

- улицы Заречная, Мокшанская, Уральская и Инсарская (Пенза-III);

- 1-й и 2-й Школьные проезды, Сплавной переулок, улица Санаторная и Санаторный порядок (Ахуны);

- улица и проезд Сурикова, 1-й Полярный проезд, улицы Брянская, Ясная, Большая Поляна, Радужная (Бугровка);

- 1, 2, 3 и 4-й Санитарные проезды, улицы Пензенская, Мостовая, Маяковского, Киевская, Береговая, улица и проезд Станюковича, 1-й и 2-й Славянские проезды, 1, 2 и 3-й Сортировочные проезды, улицы Станюковича, Затонная, Дегтярная, Моршанская, Серафимовича, Лебедевская (Маньчжурия);

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-й Брусничные проезды, улицы Малая Брусничная, Магистральная (Заря);

- 2, 3 и 4-й Колхозные проезды, улицы Прогонная и Ново-Прогонная, Проезжий проезд, 1, 2 и 3-й проезды Матросова, улицы Котовского, Карьерная, Полины Осипенко, Озерный переулок, Прогонный проезд, 2-й и 4-й Активные проезды (Шуист);

- 1-й и 2-й Кустанайские проезды, 2-й проезд Чернышевского (Пенза-II), поселок Лесной;

- 2-й Токарный проезд, Ивановский тупик (Терновка);

- ул. Трудовая (центр);

- ул. Малая Поляна (Автодром);

- 2-й и 3-й Объединенные проезды (Райки);

- улица Сосновка;

- улица Ахунская;

- проезд Щербакова, улица и проезд Гончарова (Цыганский Поселок);

- улицы Павлова, Новая, Тагильская (Север);

- 2-й проезд Стасова (Арбеково);

- 1-й и 2-й Бухарские проезды, 2-й проезд Кривозерье, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Черниговские проезды, 2, 3, 4 и 5-й Батайские проезды (Кривозерье);

- улица Ставропольская (Веселовка);

- улица Галетная, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Галетные проезды (Свинтрест).

Всего планируется привести в порядок свыше 120 объектов.

«Общая протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети составит 42,9 км. Работы планируется провести в период с апреля по сентябрь», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.