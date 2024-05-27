Эксперты назвали Bell Integrator одним из лучших ИТ-работодателей России

27.05.2024 | 15:02

Один из ведущих карьерных сервисов для ИТ-специалистов «Хабр Карьера» собирает честные мнения соискателей о своих прошлых и нынешних работодателях и на основе полученных оценок составляет рейтинг лучших ИТ-работодателей России по итогам года.

Организации оцениваются по двенадцати критериям, среди которых адекватность зарплаты, интересность задач, отношения с коллегами, условия труда, возможность карьерного и профессионального роста и другое.

Портал опубликовал новый рейтинг по итогам 2023-го. Третий год подряд в десятку лидеров, а также в топ-5 в номинациях «Адекватная зарплата», «Грамотность менеджмента» и «Современные технологии» попала компания Bell Integrator.

Это российский разработчик программного обеспечения на заказ. Bell Integrator успешно работает на рынке с 2003 года, с 2023-го входит в состав группы компаний Softline. Клиенты - ведущие финансовые организации страны, крупнейшие российские операторы связи, компании сферы ритейл, промышленности, нефтяного сектора. На сегодняшний день у компании открыто 7 филиалов: в Москве, Пензе, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Минске, Санкт-Петербурге.

Ежегодно бизнес Bell Integrator демонстрирует уверенный рост. Компания каждый месяц открывает десятки новых вакансий, пополняя свою команду новыми разработчиками, аналитиками, тестировщиками, руководителями проектов, DevOps-инженерами и другими специалистами.

Bell Integrator нанимает и профессионалов с опытом и сильными технологическими компетенциями, и джуниоров. Как показывают отзывы ее бывших и нынешних сотрудников, работа здесь может не только быть интересна и выгодна людям с большим опытом в ИТ, но и стать хорошим стартом для начала карьеры.

В ситуации присутствия на рынке большого числа компаний, готовых предложить ИТ-специалистам работу, быть организацией, которой отдают предпочтение, непросто. Но Bell Integrator старается.

Компания изначально расценивает трудоустройство в ней как взаимовыгодное сотрудничество, и поэтому делает все возможное для того, чтобы новый человек как можно быстрее почувствовать себя частью команды.

Так, уже во время выставления оффера кандидату рассказывают, чем он ценен как специалист и какую пользу может принести компании; достаточно подробно расписывают задачи, которые придется выполнять; выдают памятку нового сотрудника, содержащую ответы на многие организационные вопросы; для успешной адаптации прикрепляют к новичку куратора, который находится рядом на протяжении всего испытательного срока и оказывает всяческую помощь при вхождении в должность.

Зарплаты по большинству позиций в компании выше рынка.

Формат работы тут можно выбирать самостоятельно: удаленно, в офисе или гибрид. Большинство трудятся удаленно, для этого им созданы все технические условия. Каждый обеспечен необходимым для работы ПО, всем предоставлен дистанционный доступ к информационным системам, порталу и сетевым дискам компании. Техническая поддержка Bell Integrator всегда на связи и готова быстро решать любые проблемы, возникающие у сотрудников. Можно удаленно оформить отпуск, отгул, заказать справки в бухгалтерии, пропуск на машину в офис, подать сведения о больничном.

При этом офисы компании всегда открыты для желающих сменить домашнюю обстановку или же пообщаться вживую с коллегами.

Bell Integrator - хорошее место работы для тех, кто любит сам принимать решения. Во внутренней жизни компании принята культура свободы и ответственности: поощряется самостоятельность и независимость, гибкий персональный подход вместо жестких правил.

Еще одна отличительная черта компании - пристальное внимание к стремлениям и интересам сотрудников, а также предоставление множества возможностей для развития.

Например, в Bell Integrator есть такое правило: если работника что-то не устраивает или он чувствует, что выполняемый функционал стал ему тесен, он всегда может обратиться с этой проблемой к руководству, и ему помогут найти наиболее удачный выход из положения. Тут можно развиваться как горизонтально, так и вертикально.

Среди возможностей для саморазвития в компании:

- участие во внутренних митапах разработчиков и тестировщиков с целью обмена знаниями и опытом;

- оплата профсертификации за счет работодателя;

- электронная корпоративная библиотека со множеством профессиональной литературы.

А еще в Bell Integrator с 2017 года работает собственная бесплатная школа молодого специалиста. Набор групп осуществляется по нескольким направлениям: Java-разработка, функциональное, автоматизированное и нагрузочное тестирование, системная аналитика. Программа обучения основана на реальных ИT-примерах, здесь минимум скучной теории и максимум практики.

К работе в Bell Integrator рекомендуется присмотреться амбициозным и целеустремленным, желающим построить хорошую карьеру в ИТ, получать достойную зарплату, найти интересный проект. Вакансия для таких всегда найдется. Также можно посоветовать Bell Integrator своим знакомым из ИT-сферы и получить денежный бонус в случае успешного трудоустройства.

Реклама. Заказчик - АО «Бэлл Интегратор», ИНН 7733180847.