Чек-лист от «Всегазина»: что взять с собой в поход

23.05.2024 | 10:00

Лето вот-вот вступит в свои права, а это значит, что впереди - активные выходные. Вылазки на природу, походы в лес, пикники, рыбалка - подобное времяпрепровождение позволяет полностью перезагрузиться за короткое время, как настоящий мини-отпуск.

Но успех любой активности зависит от правильной подготовки, так что лучше заранее составить список необходимых вещей. Здесь поможет обширный туристический ассортимент «Всегазина». Все товары бренда были созданы при личном участии Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Пара очень любит путешествовать и с понятием пешего туризма знакома не понаслышке, так что и отбор был строгим.

На OZON представлены по-настоящему полезные аксессуары, которые прослужат верой и правдой не один сезон. Например, незаменимая вещь в походе - легкий и прочный туристический нож, который совмещает в себе сразу несколько функций: одновременно и пила, и отвертка, и штопор с открывалкой для бутылок.

Прекрасное решение для готовки на природе - компактная плитка с керамическим нагревателем, к которой можно подсоединять разные газовые баллоны. Супы, жаркое, кашу для детей получится приготовить в два счета. Туристические газовые горелки в походе тоже однозначно пригодятся: небольшие и легкие, они не займут много места в рюкзаке.

Однозначно в список вещей попадут термос от «Всегазина» с крышкой-чашкой и мощный фонарь. Самая компактная модель последнего выполнена в виде брелока (удобно цеплять к рюкзаку), а налобный - удобное решение при разбивке лагеря в темноте.

Чем больше времени уделяется подготовке, тем комфортнее пройдет поход, а главное - не забыть взять с собой хорошее настроение. Все-таки лучший отдых - активный.

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