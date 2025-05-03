В Пензе очевидцы сообщили о скончавшемся на улице мужчине

03.05.2025 | 16:47

В субботу, 3 мая, пензенцы сообщили о смерти мужчины около дома № 5 на улице Кижеватова. Фото с места происшествия опубликовано в Сети.

На снимке видны накрытое простыней тело у входа в магазин и дежурящий рядом сотрудник полиции.

Это не первый случай скоропостижной кончины в общественном месте. 21 августа 2023 года в торговом центре «Горизонт» на улице Кижеватова в Пензе умер 74-летний покупатель.

9 сентября на улице Карпинского за рулем автомобиля в пути внезапно скончался водитель.

20 сентября на Привокзальной площади 55-летняя женщина умерла на глазах у прохожих.

20 января 2024-го на улице Лобачевского 57-летнему горожанину стало плохо. Прохожие вызвали скорую помощь, и приехавшие медики констатировали смерть.

UPD: как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», умершим оказался 56-летний житель областного центра.

«При первоначальном осмотре телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.