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Общество

Дорожки от аллеи к Военному городку могут дождаться ремонта в 2025-м

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«Когда заасфальтируют дорожки на Олимпийской аллее, которые ведут от улиц Лермонтова и Попова к проходным Военного городка?» - поинтересовался читатель у редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Его вопрос направили в администрацию парка имени В. Г. Белинского. В ответе сообщается, что подана заявка на выделение в 2025 году денег из городского бюджета на ремонт этих дорожек.

«При поступлении средств на расчетный счет нашей организации будет выбрана подрядная организация, которая выполнит ремонт асфальто-бетонного покрытия», - отметили в администрации парка.

В Пензе создали проект обновления Олимпийской аллеи. В зеленой зоне захотели отремонтировать дорожки, обустроить новые туалеты, точки общепита. В планах значились строительство новых парковок, а также замена старого арт-объекта «Олимпийская аллея» на современный.

В апреле 2024 года проект назвали капиталоемким, из-за чего невозможно сказать, когда его воплотят в жизнь.

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