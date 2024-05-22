Дорожки от аллеи к Военному городку могут дождаться ремонта в 2025-м

22.05.2024 | 20:10

«Когда заасфальтируют дорожки на Олимпийской аллее, которые ведут от улиц Лермонтова и Попова к проходным Военного городка?» - поинтересовался читатель у редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Его вопрос направили в администрацию парка имени В. Г. Белинского. В ответе сообщается, что подана заявка на выделение в 2025 году денег из городского бюджета на ремонт этих дорожек.

«При поступлении средств на расчетный счет нашей организации будет выбрана подрядная организация, которая выполнит ремонт асфальто-бетонного покрытия», - отметили в администрации парка.

В Пензе создали проект обновления Олимпийской аллеи. В зеленой зоне захотели отремонтировать дорожки, обустроить новые туалеты, точки общепита. В планах значились строительство новых парковок, а также замена старого арт-объекта «Олимпийская аллея» на современный.

В апреле 2024 года проект назвали капиталоемким, из-за чего невозможно сказать, когда его воплотят в жизнь.