В Шемышейском районе археологи нашли древний инструмент

На территории Неклюдовского городища в Шемышейском районе трудятся специалисты Пензенской археологической экспедиции.
В этом году они проводят разведки с целью уточнения сведений на 6 памятниках археологии.
При осмотре городища и проведении земляных работ археологи обнаружили керамику и металлический скобель - инструмент для обработки дерева и изделий из него.
«Неклюдовское городище датируется XI-XIII вв. и относится к объектам с красно-коричневой гончарной керамикой булгарского типа», - пояснили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.
В июне при проведении разведок на территории объекта федерального значения «Могильник «Селиксенский» археологи нашли захоронение, датируемое IV-VI вв. Внутри они обнаружили кости, глиняный горшок и копье.