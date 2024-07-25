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Общество

В Шемышейском районе археологи нашли древний инструмент

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На территории Неклюдовского городища в Шемышейском районе трудятся специалисты Пензенской археологической экспедиции.

В этом году они проводят разведки с целью уточнения сведений на 6 памятниках археологии.

В Шемышейском районе археологи нашли древний инструмент

При осмотре городища и проведении земляных работ археологи обнаружили керамику и металлический скобель - инструмент для обработки дерева и изделий из него.

«Неклюдовское городище датируется XI-XIII вв. и относится к объектам с красно-коричневой гончарной керамикой булгарского типа», - пояснили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В июне при проведении разведок на территории объекта федерального значения «Могильник «Селиксенский» археологи нашли захоронение, датируемое IV-VI вв. Внутри они обнаружили кости, глиняный горшок и копье.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников
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