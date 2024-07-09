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Общество

На набережной Суры установили якоря высотой почти 3 метра

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Во вторник, 9 июля, на набережной Суры в Пензе начали установку арт-объекта к Дню ВМФ. Место станет знаковым для моряков.

Туда они смогут возложить цветы и там же почтить память товарищей, погибших в боях за Родину.

На набережной Суры установили якоря высотой почти 3 метра

Инициатором установки объекта на набережной выступило Пензенское морское собрание. Конструкция представляет собой два якоря весом по 1 800 кг и высотой 2,8 м каждый. Их привезли из Калининграда.

На набережной Суры установили якоря высотой почти 3 метра

В центре композиции будет памятный знак с надписью «Сынам Пензенской земли - защитникам морских рубежей Отечества», а также плита с розой ветров.

На набережной Суры установили якоря высотой почти 3 метра

«Пензенское морское собрание давно пыталось сделать памятное место для моряков, куда можно было бы прийти отметить те или иные события. Пензенская область хоть и сухопутная, но связана с морем. Еще со времен Петра мы поставляли корабельный лес, паруса шили. В Великую Отечественную войну пензенцы собрали деньги, построили подводную лодку «Пензенский комсомолец», а также два торпедных катера. В настоящее время пензенцы служат на кораблях, которые несут службу в Балтийском море», - рассказал председатель Пензенского морского собрания, капитан 2-го ранга в отставке Петр Воронин.

На набережной Суры установили якоря высотой почти 3 метра

Завершить установку конструкции планируют к 28 июля, то есть к празднованию Дня ВМФ.

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