К осени в Пензе обновят зону возле памятника Первопоселенцу

05.07.2024 | 18:21

В Пензе благоустроят территорию возле памятника Первопоселенцу. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в администрации Пензы.

Работы будут проводится на средства федеральной субсидии, выделенной региону на развитие туристической инфраструктуры.

В планах - обновление декоративного ограждения, реставрация исторических элементов забора, монтаж архитектурной подсветки и навигации, установка скамеек.

«Помимо этого, в рамках обновления территории за счет муниципального бюджета предполагается выполнить текущий ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, и мощение тротуарной плиткой отрезка от дома № 5 до дома № 13 на улице Кирова», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В целом благоустройство должно завершиться осенью.