Сетевое издание|18+|Среда|19 июн 2024|17:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

22 июня у памятника Победы почтят память павших воинов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе пройдут мемориальные мероприятия.

В 9:00 начнется митинг, в котором примут участие представители городской и областной власти. Собравшиеся почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Церемония завершится возложением цветов и венков к Вечному огню, уточнили в пресс-службе мэрии Пензы. По традиции в этот день на административных зданиях приспустят флаги.

Ранним утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР, и началась героическая борьба советского народа против захватчиков.

С этого дня в Брестской крепости натиск фашистов сдерживали 3 500 человек, сражавшихся до последнего вздоха. Когда 28 июля 1944 года советские войска освободили крепость, в одном из казематов на кирпичах обнаружили надпись, выцарапанную 20 июля 1941 года: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте