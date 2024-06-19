22 июня у памятника Победы почтят память павших воинов

19.06.2024 | 16:49

Утром в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе пройдут мемориальные мероприятия.

В 9:00 начнется митинг, в котором примут участие представители городской и областной власти. Собравшиеся почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Церемония завершится возложением цветов и венков к Вечному огню, уточнили в пресс-службе мэрии Пензы. По традиции в этот день на административных зданиях приспустят флаги.

Ранним утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР, и началась героическая борьба советского народа против захватчиков.

С этого дня в Брестской крепости натиск фашистов сдерживали 3 500 человек, сражавшихся до последнего вздоха. Когда 28 июля 1944 года советские войска освободили крепость, в одном из казематов на кирпичах обнаружили надпись, выцарапанную 20 июля 1941 года: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».