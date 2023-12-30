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Происшествия

В Пензе полуторагодовалый ребенок выпил жидкость для промывки труб

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В пятницу, 29 декабря, из Пензы в Москву срочно отправили полуторагодовалого мальчика.

«Ребенок дома, оставшись без надзора со стороны взрослых в семье, выпил жидкость для промывки труб и получил химический ожог пищевода», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Малыш попал в реанимационное отделение областной детской больницы, где врачи сделали все для спасения его жизни. После этого потребовалось дальнейшее лечение в столице.

Минздрав Пензенской области направил запросы в медицинские учреждения Москвы. Процедуру необходимо было согласовать со столичным департаментом здравоохранения. С учетом грядущих выходных госпитализация могла затянуться.

Мать ребенка обратилась к Елене Столяровой, которая в свою очередь связалась с аппаратом уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В течение 2-3 часов вопрос согласовали с Минздравом России.

«Мама с ребенком на реанимобиле выехали в Москву. Спасибо всем, кто помогает малышу выздороветь», - завершила рассказ Елена Столярова.

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