Жительница области попробовала вылечить ноги у экстрасенса

26.12.2023 | 13:52

69-летняя пенсионерка из Нижнеломовского района стала жертвой экстрасенса-мошенника. Она увидела в одной из телепрограмм бегущую строку с предложением услуг целителя, способного излечивать на расстоянии.

Пожилая женщина позвонила по указанному номеру, пожаловалась на больные ноги и получила заверение, что их можно вылечить дистанционно.

«Следуя инструкции собеседницы, пенсионерка перечислила 29 тысяч рублей почтовым переводом в счет оплаты услуги. После этого экстрасенс перестала выходить на связь. Заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Как выяснилось, пожилая женщина слышала о подобных случаях обмана, но поверила, что ей помогут бесконтактным способом.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За это преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Полиция устанавливает злоумышленника.

Это не первый случай, когда пожилые люди, поверив экстрасенсам и гадалкам, теряют деньги. Так, 62-летняя пензячка познакомилась в интернете с 31-летней «целительницей» из города Балахны Нижегородской области. За «снятие порчи» она сначала перечислила 558 564 рубля, затем для оплаты сеансов оформила два потребительских кредита на 200 тысяч рублей, а после этого продала свою однокомнатную квартиру.