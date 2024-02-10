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Общество

Больше всего квот пензенцам выделят на лечение у офтальмологов

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В 2024 году в Пензенской области в общей сложности будет выделено 1 334 квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Больше всего квот приходится на направления «Офтальмология» (575), «Травматология и ортопедия» (291) и «Нейрохирургия» (132).

По линии сердечно-сосудистой хирургии количество пациентов, чье лечение оплатят из бюджета, составит 97. На лечение у онкологов выделяется 87 бюджетных мест, у педиатров - 70.

По направлению «Урология» будет выделена 21 квота, «Эндокринология» - 20, «Торакальная хирургия» - 16, «Оториноларингология» - 12, «Челюстно-лицевая хирургия» - 11.

По профилю «Хирургия» предусмотрена лишь 1 квота.

В общей сложности на лечение больных по квотам из бюджета будет выделено 58 млн 189 тыс. рублей из федерального бюджета и 290 млн 385 тыс. - из областной казны.

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Источник — фото pixabay.com
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