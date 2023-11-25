Пензенские инфекционисты спасают пациента от опасных червей

25.11.2023 | 12:20

К пензенским врачам-инфекционистам поступил на лечение 22-летний молодой человек, страдающий опасным заболеванием - эхинококкозом легких в стадии рецидива.

Еще в 2014 году у него появились одышка, потливость, кашель, повышение температуры. Медики исключили туберкулез, поставили диагноз «эхинококкоз правого легкого» и прооперировали (провели резекцию легкого).

«Пациент принимал противопаразитарные средства. В 2023 году при плановом обследовании у него были выявлены выявлены кисты правого легкого, появление и нарастание количества антител к эхинококку», - рассказала заведующая дневным стационаром инфекционного профиля центра спецвидов медицинской помощи Наталья Свистунова.

Сейчас у молодого человека есть жалобы на слабость, потливость, боли в суставах и пояснице. Проводится обследование, начата противопаразитарная терапия, планируется оперативное лечение.

После прохождения курса пациент несколько лет должен находиться на диспансерном учете у инфекциониста.

Эхинококкоз - разновидность глистной инвазии, возбудителем которой являются эхинококки, относящиеся к группе ленточных червей (цестод). Болезнь чревата поражением внутренних органов. Заразиться можно при контакте с шерстью домашних животных или скота.

«От данного вида гельминтоза не застрахован никто, но более всего ему подвержены люди, разводящие животных, скот, занимающиеся сбором ягод, фруктов, овощей. Также под угрозой находятся кожевники, пастухи, охотники, работники ферм», - уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Медики предупредили: личинки передаются с немытых фруктов и овощей, из плохо обработанного термически мяса, грязной воды. Зрелые особи ленточного червя достигают 7 мм в длину.

Течение болезни насчитывает несколько стадий: бессимптомную, легкую (проявляется дискомфортом или слабой болью в области пораженного органа), средней тяжести (игнорировать болезнь уже невозможно). При тяжелом течении эхинококкоза развиваются различные осложнения.