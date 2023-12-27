Сетевое издание|18+|Среда|27 дек 2023|18:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Санаторий в Ахунах не подходит для реабилитации участников СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензячка Татьяна предложила использовать санаторий в Ахунах для реабилитации участников СВО. Однако это оказалось невозможно.

«Олег Владимирович, разберитесь с санаторием имени Кирова в Ахунах. Пусть реабилитация будет проходить и там», - написала женщина в группе губернатора в соцсети «Одноклассники».

Представитель областного минздрава ответил Татьяне, что это учреждение не участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, поэтому реабилитацию в санатории организовать нельзя.

«В регионе медицинская реабилитация оказывается в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко, клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина. Кроме того, участвуют муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Заречье», общество с ограниченной ответственностью санаторий «Хопровские зори», общество с ограниченной ответственностью «Серебряный бор», - перечислили в минздраве.

Тема реабилитации раненых участников СВО стала актуальной для жителей области после новости о том, что пензенские бойцы смогут проходить лечение в пятигорском санатории «Тарханы».

«[Там] все условия для проведения комплексного лечения и восстановления здоровья. Там работают опытные врачи и персонал, они обеспечивают высокий уровень медицинского обслуживания», - заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области Ольга Клейменова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте