Санаторий в Ахунах не подходит для реабилитации участников СВО

27.12.2023 | 16:25

Пензячка Татьяна предложила использовать санаторий в Ахунах для реабилитации участников СВО. Однако это оказалось невозможно.

«Олег Владимирович, разберитесь с санаторием имени Кирова в Ахунах. Пусть реабилитация будет проходить и там», - написала женщина в группе губернатора в соцсети «Одноклассники».

Представитель областного минздрава ответил Татьяне, что это учреждение не участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, поэтому реабилитацию в санатории организовать нельзя.

«В регионе медицинская реабилитация оказывается в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко, клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина. Кроме того, участвуют муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Заречье», общество с ограниченной ответственностью санаторий «Хопровские зори», общество с ограниченной ответственностью «Серебряный бор», - перечислили в минздраве.

Тема реабилитации раненых участников СВО стала актуальной для жителей области после новости о том, что пензенские бойцы смогут проходить лечение в пятигорском санатории «Тарханы».

«[Там] все условия для проведения комплексного лечения и восстановления здоровья. Там работают опытные врачи и персонал, они обеспечивают высокий уровень медицинского обслуживания», - заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области Ольга Клейменова.