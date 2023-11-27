Пензенские лоси отправились пробовать соль на дорогах

27.11.2023 | 11:16

Пензенские водители стали замечать на дорогах области бесстрашных лосей. Животных привлекает соль, которую используют для борьбы с гололедом на проезжей части.

Так, сохатого заметил автомобилист на дороге в Заречном. Еще одного лесного великана увидели в Золотаревке.

Кадры с животными на дороге появились в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 ноября.

«Любители солей выходят оценить качество», - прокомментировал автор одного из роликов.

О копытных, которые устремляются на проезжую часть, чтобы полакомиться солью, ежегодно в зимний период предупреждает региональный минлесхоз. Водителей призывают быть осторожными.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили в министерстве.

Штраф за сбитого лося - 80 000 рублей.