Пензенские лоси отправились пробовать соль на дорогах

Пензенские водители стали замечать на дорогах области бесстрашных лосей. Животных привлекает соль, которую используют для борьбы с гололедом на проезжей части.
Так, сохатого заметил автомобилист на дороге в Заречном. Еще одного лесного великана увидели в Золотаревке.
Кадры с животными на дороге появились в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 ноября.
«Любители солей выходят оценить качество», - прокомментировал автор одного из роликов.
О копытных, которые устремляются на проезжую часть, чтобы полакомиться солью, ежегодно в зимний период предупреждает региональный минлесхоз. Водителей призывают быть осторожными.
«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили в министерстве.
Штраф за сбитого лося - 80 000 рублей.
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