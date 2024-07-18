Пензенец хотел предложить любимой жить вместе и избил ее табуретом

18.07.2024 | 08:45

31-летняя жительница Пензы получила травму из-за своей ревности.

Женщина считала, что порвала отношения с 43-летним бойфрендом, однако тот был иного мнения. Он хотел возобновить связь с бывшей подругой и устроил застолье, во время которого намеревался сделать ей предложение вновь жить вместе. Однако примирения не состоялось.

Женщина увидела в его телефоне переписку с другой и обвинила в измене. Конфликт достиг такого градуса, что пензенец схватил табурет и несколько раз ударил любимую по голове.

Пензячка обратилась в полицию, и на мужчину возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

«Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.