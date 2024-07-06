В Земетчине осудили водителя, не заметившего женщину на дороге

06.07.2024 | 15:12

В Земетчине вынесли приговор 64-летнему местному жителю, сбившему человека. ДТП случилось 24 августа 2023 года.

Сельчанин был за рулем автомобиля Toyota Corolla. Двигаясь задним ходом, он не убедился в том, что на его пути нет пешеходов, и наехал на женщину, идущую по правой стороне дороги. Она получила травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

После ДТП водитель оказал пострадавшей первую помощь, отвез ее в больницу и в дальнейшем материально поддерживал.

На суде сельчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. При вынесении приговора это учли, а также приняли во внимание, что водитель помогал сбитой женщине и принимал меры к заглаживанию причиненного ущерба.

«Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год и 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Также водитель должен выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.