Медведев рассказал о задаче по набору контрактников в ВС РФ

04.07.2024 | 19:47

С начала года в России около 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 4 июля.

«Продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками. В целом задача, поставленная Президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск, в 2024 году выполняется», - заявил Дмитрий Медведев в ходе совещания в Минобороны.

По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1 000 человек.

В конце марта бывший в то время министром обороны Сергей Шойгу назвал «полной глупостью» слухи о возможной дополнительной мобилизации на фоне разговоров о создании санитарной зоны для прекращения обстрелов Белгородской области.

В первых числах июля замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов выразил мнение, что специальная военная операция на Украине может завершиться уже в этом году.