Повестки в военкомат пока продолжат рассылать классическим способом

В осенний призыв 2024 года единый реестр военнообязанных заработает в тестовом режиме. Однако это случится не везде, а только в некоторых регионах РФ.
В подавляющем большинстве субъектов страны призывников будут информировать о необходимости явиться в военкомат классическим способом - с помощью рассылки бумажных повесток, сообщил «Парламентской газете» председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Кроме того, повестки направят и через сайт госуслуг. При этом документ будет считаться врученным вне зависимости от того, видел ли его призывник в своем «Личном кабинете» или нет.
Создаваемый в настоящее время единый реестр станет площадкой для накапливания различных данных о человеке: информации о месте жительства и работы, образовании, семейном положении, состоянии здоровья.
Сведения в реестр будут передавать вузы, колледжи, училища, медорганизации, налоговые и правоохранительные органы, а также работодатели.