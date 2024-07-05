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Общество

Повестки в военкомат пока продолжат рассылать классическим способом

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В осенний призыв 2024 года единый реестр военнообязанных заработает в тестовом режиме. Однако это случится не везде, а только в некоторых регионах РФ.

В подавляющем большинстве субъектов страны призывников будут информировать о необходимости явиться в военкомат классическим способом - с помощью рассылки бумажных повесток, сообщил «Парламентской газете» председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, повестки направят и через сайт госуслуг. При этом документ будет считаться врученным вне зависимости от того, видел ли его призывник в своем «Личном кабинете» или нет.

Создаваемый в настоящее время единый реестр станет площадкой для накапливания различных данных о человеке: информации о месте жительства и работы, образовании, семейном положении, состоянии здоровья.

Сведения в реестр будут передавать вузы, колледжи, училища, медорганизации, налоговые и правоохранительные органы, а также работодатели.

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