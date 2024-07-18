Альтернативщиков предлагают направлять на предприятия ОПК

18.07.2024 | 07:52

Группа депутатов Госдумы предложила отправлять призывников, желающих пройти альтернативную службу, на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Список специальностей для альтернативной службы ежегодно утверждает Минтруд РФ. Сейчас в нем 149 профессий, в том числе врачи, учителя, воспитатели, инженеры, тренеры, психологи, оленеводы, хореографы, артисты хора и балета. Призывников могут направлять в больницы, ветеринарные клиники, колледжи, дома-интернаты, санатории.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за нехватки рабочих рук многие организации ОПК перешли на трехсменный режим работы, а в некоторых действуют внутренние приказы, запрещающие ключевым сотрудникам уходить в отпуска.

Парламентарии считают, что альтернативщики могут работать на предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ, где наблюдается дефицит кадров, пишет «Парламентская газета».

По мнению авторов инициативы, таким образом альтернативщики будут косвенным образом полезны для армии, особенно во время проведения специальной военной операции.