В Пензенской области готовятся встретить «гвардейцев»

05.07.2024 | 19:57

С 1 по 21 августа в Пензенском артиллерийском инженерном институте традиционно пройдут военно-патриотические сборы «Гвардеец». В них примут участие старшеклассники, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов из 14 регионов Приволжского федерального округа и из новых регионов России.

«В нашей российской традиции слово «гвардеец» звучит гордо. Президент и Верховный Главнокомандующий Российской Федерации присваивает звание «гвардейский» лучшим воинским частям и соединениям, отличившимся в боях. И в наш лагерь ведется строгий отбор на уровне регионов», - отмечал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В учебном заведении рассказали, что участников ждет глубокое погружение в реальные условия жизни и быта вооруженных сил. Они пройдут курс начальной военной подготовки, познакомятся со стрелковым оружием и устройством БПЛА, получат навыки управления гусеничной военной техникой и военными машинами, отработают огневую подготовку на учебно-электронном спортивном тренажере.

«Гвардейцев» на сборах также ждут спортивные соревнования (мини-футбол, баскетбол, волейбол, дартс, шахматы, шашки, настольный теннис), культурная программа и творческие конкурсы, уточнили в областном правительстве.

В 2022-м по итогам состязаний первые 3 места заняли команды Пермской области, Республики Татарстан и Пензенской области соответственно. В 2023-м победа досталась команде Чувашской Республики, второе место - Пензенской области, третье - Оренбургской.

Проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года по инициативе и под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Изначально сборы проходили в Нижегородской и Пензенской областях, с 2022 года полпред Президента РФ Игорь Комаров решил доверить их проведение Пензенской области.