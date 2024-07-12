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Общество

В Госдуме опровергли увольнение мобилизованных осенью

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В четверг, 11 июля, в анонимных телеграм-каналах появилась информация о массовом увольнении мобилизованных осенью: якобы до 200 тысяч бойцов отправят в отпуск, а 150 тысяч спишут в запас.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что она не соответствует действительности.

«Безусловно, работа по данному направлению в Министерстве обороны и в Генеральном штабе ведется. Более того, могу сказать, что буквально 2 дня назад мы отправляли на эту тему запрос за моей личной подписью. Но, на мой взгляд, озвученные в сообщениях цифры - до 350 тысяч человек - взяты с потолка и не соответствуют действительности. Кроме того, подобного рода сведения составляют государственную тайну и поэтому в открытом доступе публиковаться не могут совершенно. Выводы, соответственно, можно сделать самостоятельно», - цитирует депутата «Парламентская газета»

По его словам, отпуска и увольнения в запас будут проводиться точечно, исходя из ситуации и потребностей на конкретном участке фронта.

«Ротация - тактический термин, в массовом, повальном масштабе она проводиться не может. Соответственно, на данный момент полностью исключена вероятность новой частичной мобилизации, поскольку увольнения и отпуска будут предоставляться не всем сразу, а постепенно, в том числе по мере прибытия в зону СВО новых военнослужащих-контрактников», - резюмировал Андрей Картаполов.

4 июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в России контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч человек. Среднесуточный темп набора военнослужащих по контракту и добровольцев составляет около 1 000 человек, уточнил он.

В конце марта занимавший в то время пост министра обороны Сергей Шойгу назвал «полной глупостью» слухи о возможной дополнительной мобилизации на фоне разговоров о создании санитарной зоны для прекращения обстрелов Белгородской области.

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